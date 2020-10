Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die artec technologies AG in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) von der Vertriebsoffensive profitiert und den Umsatz um 41 Prozent verbessert, während auf Nettoebene ein Verlust angefallen ist. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2020 auf 1,30 Mio. Euro gestiegen. Dennoch habe das operative Ergebnis (EBITDA) mit 0,04 Mio. Euro auf nahezu auf Vorjahresniveau (HJ 2019: 0,05 Mio. Euro) gelegen. Auf Nettoebene sei ein Verlust von -0,27 Mio. Euro angefallen. Laut GBC habe das Management im Rahmen des Halbjahresberichts seine Ziele für 2020 bestätigt. Nach Meinung der Analysten werde die dynamische Umsatzentwicklung auch im zweiten Halbjahr 2020 anhalten. Hintergrund hierfür seien der gute Jahresstart, die aktuelle Auftragsentwicklung und die Geschäftsanbahnungen. Auf dieser Basis erwarte das Analystenteam für 2020 einen Umsatzanstieg um 67,8 Prozent auf 3,37 Mio. Euro. Der dynamische Erlösanstieg solle sich auch in den Folgejahren 2021 und 2022 fortsetzen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel bei 5,30 Euro und vergeben erneut das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2020, 11:00 Uhr)

