Assicurazioni Generali Aktie
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Marktkap. 66,83 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 38,00 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngste Investorenveranstaltung könnte den Tag markiert haben, an dem Künstliche Intelligenz für den italienischen Versicherer von einem hypothetischen Zukunftsfaktor zu einer die Branchenkonsolidierung beschleunigenden Realität geworden sei, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Hold
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,72 €
|Abst. Kursziel*:
-5,08%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,51%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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