Goldman Sachs Group Inc.

Barclays Buy

18:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 700 auf 695 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Caven-Roberts kappte am Freitag geringfügig seine Schätzungen für die Zinsüberschüsse britischer Banken./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:22 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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