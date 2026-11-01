Barclays Aktie
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Marktkap. 62,93 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
AI Analyse
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 700 auf 695 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Caven-Roberts kappte am Freitag geringfügig seine Schätzungen für die Zinsüberschüsse britischer Banken./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Barclays Buy
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
6,95 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Caven-Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,97 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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