HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Basler nach der Ankündigung von Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Diese Zukäufee sollten Synergien bieten und das Wachstum des auf Technologien für künstliches Sehen spezialisierten SDax-Unternehmens beschleunigen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Montag vorliegenden Studie. Basler hatte am 17. Dezember bekannt gegeben, seine beiden koreanischen Handelspartner Datvision und Iovis zu übernehmen und so sein Direktgeschäft in Asien auszubauen./ck/bek