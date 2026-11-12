Bechtle Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 4,32 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es klare Erholungssignale, schrieb Martin Comtesse am Freitag nach dem endgültigen Quartalsbericht samt erhöhten Zielen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,26 €
|Abst. Kursziel*:
40,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,62%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|15:11
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|09:51
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|15:11
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|09:51
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|15:11
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09:51
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.