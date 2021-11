Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research strebt der Mehrheitsaktionär der CA Immobilien Anlagen AG, Starwood Capital, eine außerordentliche Hauptversammlung an, um eine Sonderdividende in Höhe von 5,00 Euro je Aktie beschließen zu lassen, die in zwei gleichen Tranchen von je 2,50 Euro im Dezember und März zur Auszahlung kommen soll. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde die Gesamtausschüttung etwas mehr als 500 Mio. Euro betragen. Dies werfe die Frage auf, ob der Mehrheitsaktionär nicht genügend Opportunitäten für ein profitables Wachstum der CA Immo mit sehr modernen und nachhaltigen Büro-Entwicklungen in den wichtigen europäischen Zentren in den kommenden Jahren sehe. Nach Meinung des Analysten erlaube die Bilanz der CA Immo sowohl eine Ausschüttung, als auch die Fortsetzung des profitablen Wachstums. Denn zum Halbjahr habe das Unternehmen über eine Eigenkapitalquote von 49,3 Prozent verfügt. Die Cash Position sei im ersten Halbjahr 2021 um 4 Prozent auf 974 Mio. Euro gestiegen. Nehme man die sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände hinzu, komme man auf einen Betrag von 1,06 Mrd. Euro. In der Folge erneuert der Analyst sein Kursziel von 42,00 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.11.2021, 17:00 Uhr)



