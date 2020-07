MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy auf "Buy" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der Elektronikhändler habe starke Eckdaten vorgelegt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie passten exakt in sein positives Szenario, so der Experte./ag/zb