Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die Cogia AG akquisitionsbedingt den Umsatz im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) um über 200 Prozent auf 1,28 Mio. Euro gesteigert, wegen planmäßiger Firmenwertabschreibungen auf einen Zukauf aber einen Nettoverlust von -0,81 Mio. Euro verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen zahlreiche internationale Verträge und Kooperationen geschlossen und solle demnach auch in Zukunft noch dynamisch wachsen. So erwarte das Analystenteam ein Umsatzwachstum im Jahr 2022 auf 1,96 Mio. Euro, gefolgt von 3,63 Mio. Euro im Jahr 2023. Durch den Fokus auf wiederkehrende Umsatzerlöse werde das Geschäftsmodell des Unternehmens sehr skalierbar sein. Weiter schätze GBC deutliche Margensteigerungen und erwarte ein EBITDA von 0,20 Mio. Euro in 2022 und 0,96 Mio. Euro im Jahr 2023. Durch die hohen Abschreibungen auf Firmenwerte liege die EBIT-Prognose deutlich unter dem EBITDA bei -1,02 Mio. Euro für das Jahr 2022 bzw. -0,26 Mio. Euro für das Jahr 2023. Auf Netto-Ebene prognostiziere GBC -1,35 Mio. Euro in 2022 und -0,60 Mio. Euro im Jahr 2023. Aufgrund des gestiegenen risikolosen Zinssatzes und der leicht reduzierten Wachstumserwartung reduzieren die Analysten das Kursziel auf 3,23 Euro (zuvor: 3,72 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.09.2022, 11:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 28.09.2022 um 15:00 Uhr fertiggestellt und 28.09.2022 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/25531.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.