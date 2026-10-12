Commerzbank Aktie
Marktkap. 40,96 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
AI Analyse
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal ihre Schätzungen. Auch wenn sich die Vorteile des gestiegenen Zinsniveaus großteils erst nach dem dritten Quartal bemerkbar machen würden, führe die Berücksichtigung höherer Zinsen zu ihrem neuen Kursziel. Mit Blick auf den anstehenden Bericht geht die Analystin davon aus, dass der Schwerpunkt auf der Commerzbank als eigenständiges Finanzinstitut liegen werde. Allerdings dürften auch die Auswirkungen etwaiger Initiativen der Unicredit zur Sprache kommen./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
38,78 €
|Abst. Kursziel*:
5,72%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
38,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,92%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|07.08.26
|Commerzbank Buy
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|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|14:01
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.