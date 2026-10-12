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Commerzbank Aktie

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38,71 EUR +0,70 EUR +1,84 %
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Marktkap. 40,96 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

14:01 Uhr
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
38,71 EUR 0,70 EUR 1,84%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal ihre Schätzungen. Auch wenn sich die Vorteile des gestiegenen Zinsniveaus großteils erst nach dem dritten Quartal bemerkbar machen würden, führe die Berücksichtigung höherer Zinsen zu ihrem neuen Kursziel. Mit Blick auf den anstehenden Bericht geht die Analystin davon aus, dass der Schwerpunkt auf der Commerzbank als eigenständiges Finanzinstitut liegen werde. Allerdings dürften auch die Auswirkungen etwaiger Initiativen der Unicredit zur Sprache kommen./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
38,78 €		 Abst. Kursziel*:
5,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
38,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,92%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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