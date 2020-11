ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Kunststoffkonzern bremse das Risiko eines Überangebotes auf den Märkten für Polycarbonat und für das Hartschaum-Vorprodukt MDI die Gewinnerholung (Ebitda), schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./la/edh