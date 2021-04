FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler nach Quartalszahlen von 84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer habe eine "vernünftige" Rendite für das Elektromodell EQS in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2021 und 2022./edh/ajx