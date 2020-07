NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach Quartalszahlen von 41 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Eckdaten stellten die Widerstandsfähigkeit des Kerngeschäfts als Premium-Autobauer unter Beweis, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen wegen einer guten operativen Entwicklung. Die "Story" des Quartals sei aber der starke Free Cashflow./tih/bek