NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler nach aktuellen US-Nutzfahrzeugprognosen des Marktforschers ACT von 98 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan begründete seine erhöhte Schätzungen für den Automobilkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer verbesserten Perspektive bei US-Nutzfahrzeugen und besseren Margen./tih/gl