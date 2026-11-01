Diageo Aktie
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Marktkap. 50,01 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,47%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Edward Mundy geht davon aus, dass die Biermarke Guinness weiterhin ein zweistelliges Wachstum erzielen kann. Er sieht in ihr die wichtigste Wachstumsmarke des Spirituosenkonzerns, wie er am Dienstag schrieb./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,78 £
|Abst. Kursziel*:
17,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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