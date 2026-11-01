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Symbol DGEAF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

10:01 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Edward Mundy geht davon aus, dass die Biermarke Guinness weiterhin ein zweistelliges Wachstum erzielen kann. Er sieht in ihr die wichtigste Wachstumsmarke des Spirituosenkonzerns, wie er am Dienstag schrieb./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,78 £		 Abst. Kursziel*:
17,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Diageo Overweight Barclays Capital
06.11.26 Diageo Neutral UBS AG
06.11.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
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