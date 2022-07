Die Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC haben die Coverage für die Edel SE & Co. KGaA aufgenommen und ermitteln auf Basis eines DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert von 9,10 Euro je Aktie. Das Unternehmen sei ein führendes deutsches Musikunternehmen und profitiere vom digitalen Musikmarkt ebenso, wie vom Wiederaufleben der Vinyl.

Nach Aussage der Analysten habe der Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.09.) um 9,7 Prozent auf 135,24 Mio. Euro zugelegt. Das EBITDA sei um 8,0 Prozent auf 17,28 Mio. Euro gestiegen, die EBITDA-Marge hingegen wegen gestiegener Rohstoffpreise leicht auf 12,8 Prozent (zuvor: 13,0 Prozent) gefallen. Durch einen geringen Zinsaufwand habe das Nettoergebnis deutlich überproportional um 68,0 Prozent auf 7,74 Mio. Euro zugelegt. Wegen der sehr guten Geschäftsentwicklung sei die Guidance bereits im Februar nach oben angepasst worden. Demnach werde ein Umsatz zwischen 250 und 260 Mio. Euro erwartet. Der Konzernjahresüberschuss solle zwischen 10 und 15 Mio. Euro liegen. Aufbauend hierauf erwarte das Analystenteam, dass die Guidance am oberen Ende erreicht werde. Demnach prognostiziere GBC Umsatzerlöse von 269,57 Mio. Euro für das aktuelle Geschäftsjahr 2021/22 und 279,01 Mio. Euro für das Folgejahr. Auf Netto-Ebene werde ein Gewinn von 13,71 Mio. Euro 2021/22 erwartet. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 9,10 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.07.2022, 09:35 Uhr)



