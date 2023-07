GBC

12:29 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die Edel SE & Co. KGaA die Guidance für das Geschäftsjahr 2022/23 (per 30.09.) bestätigt und erwartet einen Umsatz zwischen 280 und 300 Mio. Euro. In der Folge reduzieren die Analysten jedoch das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Aussage der Analysten konzentriere sich Edel weiterhin auf die Kernkompetenzen als Dienstleister und Content-Vermarkter. Das Digitalgeschäft gewinne dabei zunehmend an Bedeutung. Hingegen seien physische Medienformate insgesamt rückläufig, insbesondere in Bezug auf die Herstellung digitaler Datenträger. Die Gesellschaft profitiere allerdings von einer steigende Nachfrage nach Vinyl-Schallplatten. Zudem habe der digitale Musiksektor stark zugenommen, was auf die steigende Verfügbarkeit von Streaming-Diensten zurückzuführen sei. Für das Geschäftsjahr 2022/23 erwarte das Analystenteam einen leichten Rückgang des EBITDA auf 29,69 Mio. Euro (GJ 2021/22: 30,96 Mio. Euro. Gemäß der Ergebnis-Guidance werde ein Konzernjahresüberschuss von 10,0 bis 15,0 Mio. Euro erwartet. Demnach gehe GBC davon aus, dass 2022/23 ein Nettoergebnis von 10,96 Mio. Euro erzielt werde. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 9,30 Euro (zuvor: 9,50 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



