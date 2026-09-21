DAX 25.703 +0,5%ESt50 6.343 +0,4%MSCI World 4.981 +0,1%Top 10 Crypto 11,36 +3,0%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 74.990 -0,6%Euro 1,1462 +0,0%Öl 98,26 -2,1%Gold 4.323 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Elmos Semiconductor Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
149,40 EUR -0,20 EUR -0,13 %
STU
finanzen.net zero
Elmos Semiconductor jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,41 Mrd. EUR

KGV 16,49 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 567710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005677108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ELTTF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

13:26 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
149,40 EUR -0,20 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Arne Schneider habe die starke Umsatzentwicklung des Chipunternehmens im bisherigen Jahresverlauf hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag in ihrer Nachbetrachtung. Das zweite Quartal markiere das dritte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Elmos sei auf einem guten Weg, um zu einem zweistelligen Wachstum zurückzukehren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
148,60 €		 Abst. Kursziel*:
44,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
149,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,91%
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
195,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

13:26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

TraderFox Trading-Room-Notizen Meine 4 aktuellen Nebenwerte-Favoriten aus dem deutschen Tech-Sektor Meine 4 aktuellen Nebenwerte-Favoriten aus dem deutschen Tech-Sektor
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Ende des Montagshandels
finanzen.net Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX mittags im Aufwind
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone
finanzen.net TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
StockXperts Elmos Semiconductor: Neue Kapazitäten, neue Kurschance?
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE secures additional wafer capacity in Dortmund
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Elmos and SK keyfoundry expand their collaboration on 130nm technology and agree on long-term wafer capacity
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Extraordinary General Meeting elects new members to the Supervisory Board
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, sell
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell
EQS Group Elmos Semiconductor SE welcomes 14 new apprentices and dual students to its Dortmund site
RSS Feed
Elmos Semiconductor zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.