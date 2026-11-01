JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. In puncto bereinigter operativer Gewinn und bereinigter Nettogewinn habe der Stromnetzbetreiber die Erwartungen erfüllt, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Fokus in der Telefonkonferenz zu den Resultaten werde auf dem regulatorischen Umfeld liegen. vor allem nachdem vergangene Woche bekannt geworden sei, dass die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 getroffen werden wird./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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