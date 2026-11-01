JP Morgan Chase & Co.

Ferrari Overweight

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Sie alle böten ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile und eine große Preismacht. Daraus resultierten eine solide Gewinnentwicklung sowie relativ verlässliche Barmittelzuflüsse und Renditen für die Anleger./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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