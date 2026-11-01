Ferrari Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 64,09 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
AI Analyse
Ferrari Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Sie alle böten ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile und eine große Preismacht. Daraus resultierten eine solide Gewinnentwicklung sowie relativ verlässliche Barmittelzuflüsse und Renditen für die Anleger./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Overweight
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
420,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
361,20 €
|Abst. Kursziel*:
16,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
361,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,12%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|08:16
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.