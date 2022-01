NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Flutter von 17500 auf 15800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Markt sei pessimistisch gestimmt für europäische Glücksspielanbieter, sie bleibe aber bei ihren positiven Einschätzungen von Flutter und Entain, schrieb Analystin Christine Zhou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beide hätten strukturelle Vorteile, um auf dem globalen Online-Glücksspielmarkt führend zu sein. Das gesenkte Flutter-Kursziel begründete sie mit kurzfristiger Unsicherheit etwa im Großbritannien-Geschäft./tih/nas