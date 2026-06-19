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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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41,15 EUR +0,44 EUR +1,08 %
STU
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Marktkap. 9,98 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 578580

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

Goldman Sachs Group Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral

10:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,15 EUR 0,44 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 38 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet für den Bericht zum zweiten Quartal erneut mit einer soliden operativen Ergebnissteigerung des Dialyse-Spezialisten, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. In den USA dürfte das Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) aber mau geblieben sein./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
41,14 €		 Abst. Kursziel*:
4,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,50%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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