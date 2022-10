NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die Kennziffern des Rohstoffkonzerns seien schwach wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/jha/