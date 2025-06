RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 400 auf 380 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ben Davis passte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Erwartungen für die Minenunternehmen an die aktuellen Rohstoffpreisentwicklungen an. Die derzeit herrschende konjunkturelle Unsicherheit werde die Marktpreise wohl weiter belasten. In diesem Umfeld seien Edelmetalle ein Lichtblick. Glencore bleibe ein bevorzugter Wert unter den diversifizierten Konzernen, weil die Abhängigkeit von Eisenerz nicht groß sei./tih/edh

