RBC Capital Markets

Glencore Outperform

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore vor Zahlen von 540 auf 520 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Srivathsan Manoharan hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das Betriebsergebnis (Ebitda) des Schlussquartals 2023 aufgrund zuletzt unerwartet hoher Volumina an. 2024/25 sollten jedoch höhere Kosten und niedrigere Kobalt-Beiträge auf das Betriebsergebnis drücken, weshalb er seine Annahmen hierfür gesenkt habe. Der Experte rechnet aber weiterhin damit, dass der freie Barmittelfluss höher sein wird als am Markt erwartet./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 17:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 00:45 / EST

