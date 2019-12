FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für HHLA nach Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag des Hafenbetreibers von 25 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie dürfte im Zeitraum 2019 bis 2022 jährlich um durchschnittliche 7 Prozent steigen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei nach wie vor attraktiv bewertet./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019





