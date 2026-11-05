DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.750 -0,2%Top 10 Crypto 10,00 +0,0%Nas 24.675 +1,5%Bitcoin 68.070 +0,7%Euro 1,1139 -0,7%Öl 98,49 +0,2%Gold 4.063 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

HOCHTIEF Aktie

Kaufen
Verkaufen
HOCHTIEF Aktien-Sparplan
363,60 EUR +22,40 EUR +6,57 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 27,36 Mrd. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 607000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006070006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HOCFF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

20:01 Uhr
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
363,60 EUR 22,40 EUR 6,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach einem Bericht über das Interesse der Konzernmutter ACS an einer Komplettübernahme des Baukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Für Branchenexperte Graham Hunt wäre das keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien, schrieb er in einer am Freitagabend vorliegenden Studie. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte./mis/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
493,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
348,80 €		 Abst. Kursziel*:
41,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
363,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,59%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
478,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

20:01 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12:01 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

dpa-afx Fusion? HOCHTIEF-Aktie deutlich fester: Mehrheitseigner ACS will offenbar ganz übernehmen, Turner-Listing denkbar HOCHTIEF-Aktie deutlich fester: Mehrheitseigner ACS will offenbar ganz übernehmen, Turner-Listing denkbar
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro
dpa-afx ROUNDUP/IPO/Kreise: ACS erwägt Komplettkauf von Hochtief - Turner-Börsengang?
Finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX schlussendlich schwächer
Finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter
Finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag billiger
Finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittag
Finanzen.net XETRA-Handel DAX mit Abgaben
Finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag gesucht
RSS Feed
HOCHTIEF AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.