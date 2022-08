Nach Darstellung von SMC-Research habe die IGP Advantag AG mit ihren finalen Abschlusszahlen für 2021 die Erwartungen verfehlt. Auch die aktuelle Entwicklung sei nun doch stärker von den stark gestiegenen Preisen und den Kapazitätsengpässen in der Bauwirtschaft betroffen, als es noch vor ein paar Monaten den Anschein gehabt habe. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat deswegen seine Schätzungen revidiert und das Kursziel abgesenkt, sieht das Unternehmen aber grundsätzlich weiter vielversprechend positioniert und traut auch der Aktie noch große Potenzial zu.

Mit dem Jahresabschluss für 2021 habe IGP Advantag die im April gemeldeten vorläufigen Zahlen revidieren müssen, so dass der EBITDA-Rückgang noch etwas kräftiger ausgefallen sei als zunächst gemeldet. Konkret habe man letztes Jahr ein EBITDA von 0,9 Mio. Euro erwirtschaftet – rund 83 Prozent weniger als 2020 und etwa die Hälfte dessen, was im April gemeldet worden sei. Die neuerliche Anpassung begründe IGP damit, dass die im letzten Jahr übernommene BRH Generalplaner GmbH entgegen der ursprünglichen Planung nicht über zwölf, sondern nur über sechs Monate in den Konzernabschluss einbezogen worden sei und dass der Wirtschaftsprüfer einige zunächst als extern verbuchten Leistungen als konzernintern eingestuft habe.

Für 2022 strebe IGP aber wieder ein deutlich höheres EBITDA von 2,5 bis 4,0 Mio. Euro an. Basis dieser Planung sei die weiterhin gute Auftragssituation im Dienstleistungsgeschäft, mit der IGP von dem breiten Leistungsangebot und dem guten Renommee profitiere. Zukünftig solle zudem die Schwerpunktlegung auf nachhaltiges Bauen noch intensiviert und noch aktiver vermarktet werden, wobei ein besonders großes Potenzial im Bereich der energetischen Sanierung großer Bildungs- und Gesundheitsimmobilien gesehen werde.

Die Analysten von SMC-Research haben in Reaktion auf die finalen Abschlusszahlen für 2021 ihre Schätzungen reduziert und das Kursziel von zuvor 3,60 auf nun 3,00 Euro abgesenkt, sehen aber dennoch großes Potenzial für die Aktie und bestätigen das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.08. 2022 um 9:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 25.08.2022 um 9:15 Uhr fertiggestellt und am 25.08.2022 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-25-SMC-Update-IGP_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.