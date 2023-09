SMC Research

Nach Darstellung von SMC-Research seien die finalen Abschlusszahlen der IGP Advantag AG für 2022 schwächer als erwartet ausgefallen. Auch sei die aktuelle Lage von erhöhter Unsicherheit geprägt. Da das Unternehmen aber auf eine gute Auftragslage verweise und einen lukrativen Teil-Exit aus der eigenen Immobilienentwicklungsprojekt vermeldet habe, belässt der SMC-Analyst Adam Jakubowski sein Urteil auf „Speculative Buy“.

Die Nachrichtenlage bei IGP Advantag sei laut SMC-Research derzeit durchwachsen, was angesichts der tiefen Krise des Bau- und Immobiliensektors kaum überrasche. So seien die finalen Abschlusszahlen für 2022 schwächer als erwartet und als vorläufig gemeldet ausgefallen, auch haben sich die Cashflow- und Bilanzzahlen sichtbar verschlechtert. Operativ leide vor allem der Bereich Projektentwicklung unter der Marktlage, die zu massiven Verzögerungen führe und teilweise eine Umplanung der Vorhaben erfordere. Da IGP die Projektentwicklung, mit einer Ausnahme, nicht auf eigene Rechnung, sondern als Dienstleister betreibe, beschränke sich das entsprechende Risiko aber auf den Umfang und Zeitpunkt der damit erzielbaren Honorare, so SMC-Research.

Mit der eigenen Projektentwicklung habe IGP hingegen einen wichtigen Erfolg verbuchen und einen Großteil der Fläche des Vorhabens in Fürstenwalde mit einem hohen Gewinn verkaufen können. Dieser Ertrag dürfte maßgeblich die diesjährige EBITDA-Prognose des Vorstands (3 bis 5 Mio. Euro) stützen. Darüber hinaus berichte das Unternehmen aber auch von einer guten Auftrags- und Auslastungssituation im Kerngeschäft der baunahen Dienstleistungen, zudem habe man für das neue Angebot IGP Green Solutions bereits mehrere Aufträge akquiriert werden können. Weitere Beauftragungen im teilweise signifikanten Umfang befinden sich nach Unternehmensangaben in fortgeschrittenen Verhandlungen, so die Analysten.

Sie haben auf die Nachrichtenlage der letzten Monate mit einer Abwärtsrevision ihrer Schätzungen reagiert, wodurch sich ihr Kursziel von zuletzt 2,40 Euro auf 1,90 Euro ermäßigt habe. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs, in den offensichtlich eine weitere massive Verschlechterung der Lage, die die Analysten derzeit nicht als das wahrscheinlichste Szenario sehen, eingepreist sei, biete es dennoch ein Vervielfachungspotenzial. Gleichwohl gehe dieses hohe Potenzial mit einer hohen Schätzunsicherheit einher, weil sich die Abschätzung der weiteren Entwicklung der Erträge im aktuellen Umfeld deutlich verkompliziert habe. Auch trage der umfassende Umbau des Managements, so vorteilhaft er auch im Hinblick auf die Zukunft sein möge, im aktuellen Umfeld zunächst zur Verunsicherung bei.

Aus der Abwägung dieser Argumente heraus und in Erwartung, dass der gemeldete Teil-Exit in Fürstenwalde die diesjährige Ergebnis- und Cashflow-Situation deutlich stützen sollte, lassen die Analysten ihr Urteil unverändert auf „Speculative Buy“.

