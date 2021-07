Nach dem erfolgreichen ersten Geschäftsjahr nach dem Reverse Takeover habe die IGP Advantag AG laut SMC-Research einen starken Fokus auf ökologisches Bauen gelegt. Hier erwarte der Full-Service-Baudienstleister zukünftig eine starke Nachfrage. Die bisherigen Zahlen und die aktuelle Auftragslage stimmen SMC-Analyst Adam Jakubowski optimistisch, weswegen er sein Urteil von zuvor „Speculative Buy“ auf „Buy“ hochstuft.

Nach Darstellung von SMC-Research habe IGP Advantag das erste Geschäftsjahr nach dem Reverse Takeover erfolgreich absolviert. Bei einem Umsatz von 37,9 Mio. Euro, einer zweistelligen EBITDA-Marge von 13,8 Prozent und einem Nettogewinn von 1,1 Mio. Euro sei das Ertragspotenzial der Positionierung als ein Full-Service-Baudienstleister mit einem starken Fokus auf ökologisches Bauen eindrucksvoll gezeigt worden.

Die Potenziale kommen aber laut SMC-Research in der aktuellen Auftragslage, die von mehreren Großprojekten mit einer klaren Nachhaltigkeitsorientierung geprägt sei, noch stärker zum Ausdruck. Mit dieser Ausrichtung, die im laufenden Jahr durch die Beteiligung an einem Experten für grüne Förderprogramme sowie durch die Übernahme eines Spezialisten für die Holzhybridbauweise weiter gestärkt worden sei, erwarte IGP gerade in den adressierten Marktsegmenten Gesundheit und Bildung eine starke Nachfrage.

Die Analysten haben ihre Schätzungen in Reaktion auf die Abschlusszahlen 2020, die BRH-Übernahme und vor allem die Großaufträge als Generalübernehmer im größeren Umfang aktualisiert und sehen den fairen Wert nun bei 3,60 Euro je Aktie. Damit signalisiere das Bewertungsmodell des Researchhauses für die Aktie trotz der sehr starken Performance seit der Erststudie weiterhin ein beträchtliches Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig habe in den letzten Monaten dank der weitgehend plan- und ankündigungsgemäßen Entwicklung sowie durch Vorlage des ersten Geschäftsberichts nach dem Reverse Takeover und durch die dadurch verbesserte Informationsbasis die Schätzunsicherheit abgenommen. Die Analysten haben dies mit einer Reduktion der Risikoeinstufung gewürdigt. Gemäß des Urteilsschemas des Researchhauses sei dadurch die Änderung des Votums von zuvor „Speculative Buy“ auf „Buy“ möglich.

