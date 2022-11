LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen des Werbekonzerns von 15,75 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal und der Umsatzausblick auf das vierte lägen knapp über den Erwartungen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie preise schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Rezession ein und erscheine günstig. Allerdings sei es in der Vergangenheit keine gute Idee gewesen, zyklische Medientitel vor möglichen Senkungen der Konsensschätzungen zu kaufen. Bei einer Lockerung der chinesischen Null-Covid-Politik wären sinkende Schätzungen für 2023 vermeidbar - ob es dazu komme, sei aber schwer vorherzusagen./gl/ck