LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux von 17,50 auf 15,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Gemessen an historischen Trends verdienten die Aktien von Außenwerbungsanbietern keinen Bewertungsaufschlag gegenüber der Medienbranche allgemein, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürften sich die Viruskrise bei den Unternehmen der Außenwerbe-Branche stärker und dauerhafter auswirken als von den meisten Anlegern gedacht./la/jha/