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AI Analyse

Deutsche Bank AG

K+S Sell

09:56 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Sell" belassen. Die Resultate seien ok gewesen, der Preisausblick hingegen durchwachsen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
12,90 €		 Abst. Kursziel*:
-18,60%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
12,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,48%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

09:56 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:06 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
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