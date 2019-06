LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Quartalszahlen und Ausblicke mittelgroßer deutscher Industrieunternehmen signalisierten ein weiterhin schwieriges Terrain, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem deuteten konjunkturelle Frühindikatoren zunehmenden Gegenwind an. Insofern sollten sich Anleger auf Aktien krisenfesterer Unternehmen wie HHLA, Kion, Krones oder MTU fokussieren./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



