HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Koenig & Bauer von 32 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal mit einem ähnlichen Bild wie im ersten Quartal. Am Ausblick dürfte der Druckmaschinenhersteller nichts ändern./ag/bek