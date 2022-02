HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Koenig & Bauer vor Zahlen von 44 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druckmaschinenhersteller dürfte im vierten Quartal schwächer als erwartet abgeschnitten haben, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aufträge benötigten länger als gedacht, um sich in den Umsätzen niederzuschlagen./mf/eas