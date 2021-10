NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kone nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der finnische Aufzugs- und Rolltreppenhersteller habe rundum enttäuscht und die Prognose für die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) reduziert, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies dabei auch auf Aussagen bezüglich einer schwächeren Nachfrage in China und signifikante Kostensteigerungen, die aktuell die Profitabilität belasteten./la