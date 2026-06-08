LANXESS Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andres Castanos-Mollor rechnet mit einer atypischen zweiten Jahreshälfte, mit einem höheren operativen Ergebniswachstum als in den ersten sechs Monaten, wie er am Montagabend schrieb. Den Wert des Gemeinschaftsunternehmens Envalior setzt er nun allerdings etwas niedriger an./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,30 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|08:11
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|08:11
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
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|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|08.05.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:11
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG