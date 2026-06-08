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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LANXESS Hold

08:11 Uhr
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andres Castanos-Mollor rechnet mit einer atypischen zweiten Jahreshälfte, mit einem höheren operativen Ergebniswachstum als in den ersten sechs Monaten, wie er am Montagabend schrieb. Den Wert des Gemeinschaftsunternehmens Envalior setzt er nun allerdings etwas niedriger an./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,30 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:11 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
29.05.26 LANXESS Halten DZ BANK
22.05.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
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