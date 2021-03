Aktie in diesem Artikel MorphoSys 82,66 EUR

1,50% Charts

News

Analysen

MorphoSys 82,66 EUR 1,50% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Morphosys nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das Biotech-Unternehmen rechne für 2020 mit Zahlen über der eigenen Zielsetzung und habe das zweite Quartal in Folge positiv überrascht, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tav