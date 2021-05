Aktie in diesem Artikel MorphoSys 72,62 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen des Partners Incyte auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die gesunkenen Umsätze für das Krebsmittel Monjuvi dürften am Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag