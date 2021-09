Aktie in diesem Artikel MorphoSys 50,32 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Morphosys von 90 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Rosie Turner kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kräftig ihre Schätzungen für das Biotech-Unternehmen - vor allem wegen dem neuen Geschäftsmix nach der Übernahme von Constellation Pharma und dem Hauptmedikament Monjuvi. Durch den bisherigen Kursrückschlag der Aktie in diesem Jahr bleibe ein neutrales Votum aber gerechtfertigt./tih/zb