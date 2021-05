Aktie in diesem Artikel MorphoSys 71,44 EUR

0,20% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen MorphoSys 71,44 EUR 0,20% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Morphosys von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 91 auf 90 Euro gesenkt. Der jüngste Kursrückschlag habe die Papiere des Antikörperspezialisten nahe an das von ihm für den ungünstigsten Fall kalkulierte Niveau zurück geworfen, schrieb Analyst James Quigley in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei erhalte das Krebsmittel Monjuvi nach enttäuschendem Start nun immer mehr Zuspruch. Zudem sieht Quigley einige Optionen für den Antikörper Felzartamab./ag/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 03:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.