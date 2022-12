Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Umsatzdynamik nochmals deutlich auf 30,1 Prozent gesteigert und im Neunmonatszeitraum 148,1 Mio. Euro erlöst. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen parallel zum deutlich ausgebauten Umsatzniveau das EBITDA auf 13,2 Mio. Euro (9M 2021: 6,5 Mio. Euro) gesteigert. Das EBIT sei auf 4,4 Mio. Euro (9M 2021: -3,8 Mio. Euro) gestiegen. Mit Veröffentlichung des Neunmonatsberichts habe das Management die bisherige Guidance bestätigt. Dabei werde unverändert ein industrieller Konzern-Umsatz von 200 Mio. Euro erwartet. Neben steigendem EBITDA, EBIT und EBT solle auch der Jahresüberschuss wieder ins Positive drehen. Für die kommenden beiden Geschäftsjahre 2023 und 2024 nehme das Analystenteam hingegen stärkere Prognoseanpassungen vor. In Summe hebe GBC die Umsatzschätzungen für 2023 auf 232,54 Mio. Euro (zuvor: 218,63 Mio. Euro) und für 2024 auf 243,11 Mio. Euro (zuvor: 235,99 Mio. Euro) an. Dagegen dürfe die Ergebnisentwicklung in 2023 noch von Verzögerungen bei der Produktionsautomatisierung geprägt sein. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells heben die Analysten das Kursziel auf 2,85 Euro (zuvor: 2,45 Euro) an und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.12.2022, 12:00 Uhr)



