LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Orange SA von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die neuen Schätzungen für den europäischen Telekomsektor resultierten aus der erwarteten konjunkturellen Abschwächung in Folge des Ukraine-Konflikts, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Orange gehöre dabei zu den Unternehmen, die stärker von den Auswirkungen betroffen seien./mf/edh