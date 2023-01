Orange Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Orange SA von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die europäischen Telekomkonzerne dürften kurzfristig noch unter den Auswirkungen der Inflation leiden und daher 2023 weiter an der Kostenschraube drehen, schrieb Analyst Stan Noel in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Hier seien Vertreter wie sein Favorit Deutsche Telekom, Liberty Media und Telefonica besser positioniert als etwa Telenor, Vodafone und Telia. Auf längere Sicht gebe es die Hoffnung auf eine weitere Branchenkonsolidierung./gl/ajx

