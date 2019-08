Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz und das Ergebnis im zweistelligen Prozentbereich gesteigert und damit die Erwartungen des Analysten sogar übertroffen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz deutlich um 10,2 Prozent auf über 127 Mio. Euro gestiegen. Der Nettogewinn habe sogar um 24 Prozent auf 4,7 Mio. Euro zugelegt. Die Kundenzahl sei in den vergangenen 12 Monaten um fast 8 Prozent auf 3,7 Mio. geklettert. Ohne die Akquisition der belgischen Willemot liege der Anstieg der Kundenzahl laut SRC bei 4,6 Prozent. Auch ohne die Akquisition habe die Region Osteuropa durch ein sehr starkes erstes Halbjahr überzeugt. Demnach seien die Kundenzahl um 6 Prozent, die Berater um 2 Prozent und der Umsatz um 3 Prozent gestiegen.

In Deutschland liege der Anstieg der Top-Line in den ersten 6 Monaten bei 4 Prozent. Die Erlöse der Region Süd-und Westeuropa (SWE) seien durch die neue Landesgesellschaft in Belgien um 31 Prozent auf 38 Mio. Euro (HJ 2018: 29 Mio. Euro) gestiegen. Gemäß SRC habe der Vorstand die im März mit der Vorlage des Geschäftsberichts 2018 gegebene Prognose bestätigt. Demnach solle das EBIT leicht auf 13,5 bis 14,0 Mio. Euro ansteigen (GJ 2018: 13,2 Mio. Euro). Dies halte der Analyst sogar für ein wenig konservativ und erneuere seine EBIT-Prognose von 14,2 Mio. Euro. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 23,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro) und bestätigt erneut das Rating „Buy“.

