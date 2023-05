SRC Research GmbH

PORR Kaufen

18:14 Teilen

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die PORR AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Produktionsleistung um rund 10 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro gesteigert und dabei unter anderem von der positiven Entwicklung im polnischen Markt profitiert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien insbesondere die Development-Aktivitäten im Wohnungsbau durch das hohe Zinsniveau belastet. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass es bei den Entwicklungen im Office-Bereich künftig zu Einschnitten kommen werde. PORR habe allerdings eindrucksvoll gezeigt, dass das Unternehmen dafür beispielsweise in Bereichen wie Industrial Construction oder auch im Tiefbau Projekte durch ein angemessenes Pricing bei gleichzeitiger Kostendisziplin in die Gewinnrechnung überführen könne. Demnach habe der cash-getriebene operative Gewinn in Form des EBITDA um 7 Prozent auf 54 Mio. Euro zugelegt. Das EBIT sei sogar um 64 Prozent auf 10 Mio. Euro gesprungen. Nach Meinung des Analysten habe sich die bilanzielle Situation durch einen Anstieg des Eigenkapitals um 7 Prozent auf fast 800 Mio. Euro weiter verbessert. Die Nettoverschuldung sei gleichzeitig zurückgegangen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 19,50 Euro (zuvor: 18,50 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.05.2023, 18:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 24.05.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/PORR_24May2023.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com