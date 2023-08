SRC Research GmbH

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die PORR AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Vorsteuergewinn um knapp 25 Prozent auf 27,5 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Produktionsleistung um 9 Prozent auf 3,02 Mrd. Euro geklettert. Der Auftragsbestand habe um fast 12 Prozent auf ein All-Time-High von 9,0 Mrd. Euro zugelegt. Der Auftragseingang wiederum sei um 25 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro vorangekommen. Der cash-getriebene operative Gewinn auf EBITDA-Basis habe fast 137 Mio. Euro erreicht. Zwar sei laut SRC die allgemeine konjunkturelle Situation im Hochbau zuletzt nicht einfacher geworden, jedoch mache der Bereich Wohnbau nur einen recht kleinen Teil von weit unter 10 Prozent am PORR-Auftragsbestand aus. Das Unternehmen wolle den Produktionsoutput im Geschäftsjahr 2023 bis in eine Range von 6,5 bis 6,7 Mrd. Euro (GJ 2022: 6,22 Mrd. Euro) ausbauen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 20,50 Euro (zuvor: 19,50 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.



