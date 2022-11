Nach Angaben von SMC-Research hat die RCM Beteiligungs AG im laufenden Jahr mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Insbesondere die Risikovorsorge auf die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere russischer Emittenten belaste die diesjährige Erfolgsrechnung. Doch der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht bei RCM ausreichende Reserven, um diese Phase zu überstehen und bei sich bietenden Gelegenheiten auch wieder zu investieren.

Das laufende Geschäftsjahr gestalte sich nach Darstellung von SMC-Research schwierig für die RCM Beteiligungs AG, deren Erträge in den letzten Jahren im wachsenden Ausmaß aus der Anlage der freien Mittel am Kapitalmarkt stammten. Durch den russischen Überfall auf die Ukraine und die hierdurch ausgelösten Turbulenzen an den Kapitalmärkten sowie durch die westlichen Sanktionen habe RCM eine hohe Risikovorsorge auf die Wertpapiere treffen müssen, welche die Ergebnisrechnung in den ersten neun Monaten des Jahres um über 4 Mio. Euro belastet haben. Dadurch sei das Ergebnis trotz einer überzeugenden operativen Performance soweit ins Minus gerutscht, dass die Dividendenzahlung für dieses Jahr wahrscheinlich ausgesetzt werden müsse.

Da ein Großteil der Risikovorsorge Wertpapiere russischer Emittenten betreffe, sei derzeit nicht absehbar, ob und wann hier mit einer Wertaufholung gerechnet werden könne.

Aber auch das operative Geschäft sei derzeit von erhöhter Unsicherheit geprägt, weil der Immobilienmarkt von dem steilen Zinsanstieg massiv ausgebremst worden sei und die Anpassung der Marktakteure an die neuen Rahmenbedingungen noch im vollen Gange sei. Aus diesem Grund warte auch RCM derzeit sowohl beim Verkauf fortgeschrittener Projekte als auch bei Neuengagements ab.

Dank der in den Vorjahren antizyklisch verfolgten Desinvestitionspolitik, in deren Rahmen hohe Erträge realisiert und finanzielle und bilanzielle Polster aufgebaut worden seien, verfüge RCM über ausreichende Reserven, um diese Phase zu überstehen und auf neue Opportunitäten warten zu können.

Im Bewertungsmodell der Analysten arbeiten diese mit einem Szenario, in dem RCM wieder verstärkt im Kerngeschäft Immobilien aktiv werde und damit, wie schon in der Vergangenheit, wieder auskömmliche Erträge generiere. Auf dieser Basis sehen die Analysten den fairen Wert derzeit bei 2,30 Euro je Aktie und bestätigen ihr Urteil „Speculative Buy“, wobei die spekulative Komponente den Eigenheiten des Geschäftsmodells und der aktuellen Übergangsphase, in der sich das Unternehmen befindet, geschuldet sei.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.11.2022 um 10:18 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.11.2022 um 9:25 Uhr fertiggestellt und am 08.11.2022 um 9:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-08-SMC-Comment-RCM_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.