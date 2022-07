NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Remy Cointreau von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 200 Euro angehoben. Die Franzosen böten eine der attraktivsten langfristigen Wachstumsstorys im europäischen Getränkebereich, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf hohe Markteintrittsbarrieren und den Trend zu Premiummarken. Da Remy 90 Prozent der Gewinne mit dunklen Spirituosen erziele, dürften sie mit dem Inflationsdruck im Konsumgüterbereich sehr gut umgehen können./ag/gl