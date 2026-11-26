JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

08:11 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Overweight" belassen. Nach zwei Jahren Neuausrichtung in der Luxusbranche dürfte es 2027 in der Breite weiterhin kein Wachstum geben, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag in ihrem großen Ausblick gemeinsam mit den Sportartikelherstellern. Die Trends liefen wohl weiter auseinander, wobei Schmuck und hochwertige Konfektionsmode die Lichtblicke blieben. Bei Lederwaren bleibe es schwierig und es entscheide vor allem die Marke. Richemont bleibt der Top-Favorit von JPMorgan. Bei LVMH und Hermes gebe es Enttäuschungsrisiken für die Wachstumserwartungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont